Emmanuel reveló que Bautista donará su premio de Gran Hermano: los detalles

A casi dos meses de la finalización de Gran Hermano (Telefe), Emmanuel compartió los planes que él y el ganador, Bautista Mascia, tienen para el premio obtenido en el reality.

Durante su visita al canal del youtuber Martín Cirio, Emmanuel explicó sus motivaciones detrás de querer ganar una casa en el programa: "Vamos a donar la casa de Bauti. Él me dijo que la casa va para el hogar donde yo iba".

El hogar está ubicado en Córdoba y proporciona refugio a jóvenes trans que han sido expulsados de sus hogares. Emmanuel destacó: "Es un lugar donde pueden encontrar alojamiento". La intención es utilizar la donación para ampliar las instalaciones existentes.

"Queremos ampliar ese lugar, mis hermanas también colaboran llevando ropa", agregó.

"La idea original era recaudar fondos para eso. Con el dinero que gané, no me alcanzaría ni de lejos. Cuando Bauti ganó la casa, me dijo 'Emma, no te preocupes, comenzamos con eso'", aseguró.

Por último, sostuvo que "Bauti y yo nos llevamos muy bien, nos tiramos bromas, pero somos como hermanos".