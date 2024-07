El sincericidio de Julián Weich sobre el nuevo "Survivor: Expedición Robinson"

miércoles, 24 de julio de 2024 15:50

En el año 2000, Julián Weich condujo "Expedición Robinson", un reality novedoso para la época y con una gran inversión económica. Fue tan grande el éxito que tuvo el programa en la Argentina, que se hizo una segunda temporada en el 2001. Pero la crisis económica que comenzó por aquel entonces en la Argentina hizo que fuera muy costoso realizar ese tipo de programa porque requería de una inversión de dinero muy grande.

24 años después, Telefe volvió a apostar al reality, pero esta vez con Marley en la conducción. Entonces Julián Weich opinó sobre este regreso del programa, durante una entrevista radial, aunque no quiso hablar demasiado sobre el rol de Marley al frente del ciclo de supervivencia.

“Cuando hicimos Expedición Robinson, lo hicimos dos veces en 2000 y 2001, hicimos 13 capítulos. Marley tuvo que hacer 60 para poder financiar la inversión de llevar gente al exterior, la producción y lo caro que sale un programa en el exterior”, aseguró Julián Weich.

“Si hubiera hecho 13 programas no le alcanzaría para recuperar la inversión y encima ganar. Seguramente hubiese perdido todo. Eso te demuestra que nuestra economía a nivel televisión es muy difícil invertir y es imposible que sea un negocio hacerlo en esa cantidad de capítulos que nosotros lo hicimos en aquel momento”, explicó.

Al ser consultado sobre los capítulos actuales, el conductor dijo que no vio el programa: “No, no lo vi. Vi un flash de algo, pero no me puse a verlo. Lo que pasa es que son otras épocas, otra manera de conducir. No es ni mejor ni peor, es otra versión”.

Lo que no quiso responder fue sobre la conducción de Marley: “No te voy a contestar. Porque si contesto ‘si’, todos van a decir ‘mmm’ y si digo ‘no’, el titular es: está en contra de Marley, le parece horrible como conduce. Lo que sí te puedo decir es que yo me involucro en la producción. Yo nunca conduje un programa en los cuales no estuviera involucrado en la producción”.

“La producción de un programa es un traje a medida, te lo tenés que hacer. Te lo pueden hacer otros, pero es mucho mejor cuando te lo vas probando, vas acortando el ruedo, vas tocando…tengo una manera de pensar y no me da lo mismo que pase algo al lado mío y decir ‘no sé, la producción lo invitó, no sé quién es”, concluyó Weich.