Alex Caniggia se puso en manos de Furia: "me estoy excitando"

miércoles, 24 de julio de 2024 00:00

Sin dudas Juliana "Furia" Scaglione y Alex Caniggia consiguieron una fuerte química que atrae a la audiencia y gusta mucho. La participante más polémica de Gran Hermano y el mediático tienen perfiles que juntos parecen dinamita.

Desde su salida de GH, Furia se convirtió en una de las fichas fuertes sobre la que apuesta el "emperador" con su programa del stream libertario Carajo. Y este martes no fue la excepción.

En un programa cargado de adrenalina y energía, Alex se puso en manos de Juliana para convertirse en "furioso". Se sacó la camiseta con la que portaba el número 69 y quedó "en cuero". Luego le preguntó a Furia con toda la picardía: "¿te gusta el 69 Furia?".

"Sí, he hecho el 69", respondió ella con un tono que escondió en una sonrisa. Luego él le pidió que le rapara la cabeza por completo. "Quiero estar pelado", confirmó él a la vez que se sentó en su trono y ella con la máquina hizo su trabajo.

"Acá la cresta, haceme ¡trash!", lanzó él a los gritos mientras que ella dudaba si hacerle caso o no. Sin embargo él insistió y a medida que ella avanzaba con la máquina, gritaba: "uff me estoy excitando". "Rapame acá, me excito, me excito", agregó él a los gritos.

Ante esto, ella le pidió que cuando le empiece a crecer se decolore a rubio. "¿Cuándo me crezca, me haces el rubio?", consultó él a lo que ella respondió contundente: "igual, tenés que ser mi hermano". De esta forma quedó completamente pelado y las bromas sobre lo que parecía su cabeza no tardaron en aparecer.

Todo quedó registrado en videos que captaron los seguidores y luego compartieron en la red social X (exTwitter) donde fueron tendencia.