Su Burcu Yazgi Coskun se despidió de Asiye y reaccionaron sus compañeros de Todo por mi hogar

martes, 23 de julio de 2024 00:00

Intensa y apasionante. Así fue el paso del personaje de Asiye en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. Ella fue una de las protagonistas de la novela desde el capítulo 1 y terminó abandonando la historia en el episodio 117 que se vio este lunes.

En la trama, el personaje interpretado por la actriz Su Burcu Yazgi Coskun, sufrió una herida de bala tras ser testigo de un crimen. La chica huyó con Ayaz (Berk Bakioglu) pero más tarde los asesinos la encontraron y la dejaron en estado agónico.

En el hospital, Ömer (Yigit Koçak) y el resto de su familia lograron despedirla y la muerte se verá en el capítulo de este martes. El hecho generará un gran quiebre en la historia y las lágrimas serán inevitables.

En Turquía, el personaje murió en el capítulo que se vio en febrero pasado. Por aquel entonces, la actriz Su Burcu Yazgi Coskun decidió compartir un mensaje en las redes sociales para despedirse de su personaje.

El posteo de la actriz de Asiye.

En su historia de Instagram, la joven actriz que se hizo famosa en el mundo gracias a Asiye escribió: "Adiós Asiye. Ay, cuánto me ha dado, cuántas cosas me ha enseñado, cuántos años me ha hecho crecer... Si la escribiera sería una historia épica, pero quiero conservarla. Corto porque no me gustan nada las despedidas. Enhorabuena por el esfuerzo de todos".

Ante esto, varios de sus compañeros recurrieron también a sus historias para despedirla, y ella compartió esos posteos en su historia. Uno de los que lo hizo fue Yigit Koçak que interpretó el papel de Ömer, su hermano. Este actor escribió en su historia de Instagram: "¿Qué puedo escribir... 4 años enteros? Que tu camino conduzca siempre a la belleza, maní mío. Me alegra que hayamos caminado juntos en esta aventura. Menos mal que lo eres".

El posteo del actor de Ömer.

Por su parte, la actriz que interpretó a Aybike, Melis Minkari, escribió: "Que tu camino sea tan puro y claro como tu corazón. Mi querida compañera, mi hermana, mi koala, mi gemela siamesa... Borro todo lo que escribo, porque mis sentimientos son demasiado intensos para expresarlos con palabras. Pon tu mano en tu corazón, sabes lo que no puedo expresar en este momento... (Ya te estoy molestando, creo que lo entiendes.) Este país tiene mucha suerte de tener una actriz como tú. Tengo mucha suerte de tener una amiga como tú en mi vida...".

De igual manera lo hizo el actor de Ogulcan (Turhan Cihan Simsek), quien escribió: "Mi único destino. Extrañaré burlarme de ti, extrañaré jugar contigo. Eres una de las personas más talentosas que he visto en mi vida. No sé en qué set actuarás a continuación, pero los actores que están frente a ti tienen mucha suerte".

Los posteos de los actores de Aybike y Ogulcan.

El actor que interpretó a Akif, Celil Nalçakan, escribió: "Mi hermosa y talentosa corderita... Me alegro de que hayamos recorrido este camino juntos. Estoy seguro de que nos encontraremos en muchas más ocasiones. Te amo mucho hermana".