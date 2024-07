¡Qué inversión!: estimaron cuánto costó el vestido de novia de Oriana Sabatini

martes, 23 de julio de 2024 12:56

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron los protagonistas del fin de semana tras haber realizado una mega boda en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz el pasado sábado 20 de julio. Los detalles del casamiento del año no paran de sorprender a los fanáticos de la pareja, ayer trascendió cuanto pudo haber costado el vestido de novia de la cantante.

Oriana eligió para la fecha más especial de su vida, un elegante vestido de Dolce & Gabbana, color blanco, ceñido al cuerpo, con detalles en la cintura y hombros descubiertos. De accesorios, unos guantes blancos delicados que combinaban con el vestido y un velo de doble capa que se extendía por metros.

En el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), Roberto Piazza detalló la elección de la cantante: “El 90% de la belleza del vestido es ella. Luego, el vestido tiene una confección maravillosa, una tela maravillosa, es un vestido clásico, muy 70?, opinó.

“No importa la sencillez, cada uno elige lo que le gusta, no tiene la impronta de Dolce & Gabbana, no es una alta costura de Dolce & Gabbana. Nunca te va a atender personalmente para hacerte tu vestido”, dando a entender que el diseño no es exclusivo.

Sobre el precio del lujoso vestido de Oriana, el diseñador calculó el valor del tal: “El último que vi de Dolce & Gabbana en España, en la casa Dolce & Gabbana original, una capa de gasa estaba en 5 mil euros. Esto debe costar unos 25 mil euros”.