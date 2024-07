"Yo no me puedo explicar": Furia habló de quiénes estuvieron con ella para el Día del Amigo

lunes, 22 de julio de 2024 00:00

"Yo no me puedo explicar lo que me acabo de divertir", con esas palabras, Juliana "Furia" Scaglione comenzó a hablarle a sus seguidores a través de su historia en Instagram. La participante más polémica de Gran Hermano, que hace pocos días puso fin a su vínculo con Telefe, se refirió a quienes estuvieron a su lado para el festejo del Día del Amigo: sus seguidores.

Ni los ex participantes de GH ni otras figuras de la farándula formaron parte de los festejos por esta fecha. Ella fue a una fiesta en un boliche y allí recibió todo el afecto y cariño de los "furiosos". Luego, y ya casi sin voz, le agradeció a su gente por el apoyo que le brindaron en este día.

"Fue el mejor Día del Amigo" por mucho tiempo, o sea, la gente es hermosa, literal. Miren que me dijeron 'tememos seguridad' pero la gente me pidió una foto con todo el amor. Me decían 'sos la ganadora'. Fue hípico, y aparte bailé con la gente", expresó con una alegría que dejó traslucir en su voz.

Luego definió todo eso que vivió como "una locura hermosa" y le habló directamente a sus fans, "los que están viendo, los que se sacan fotos y me agarran y me etiquetan": "gracias, gracias, gracias, gracias por tanto apoyo, realmente tanto". Además se refirió a la imagen que ella dio al público desde el reality de Gran Hermano.

"Todos se dieron cuenta. Algunos se dieron cuenta que estaba haciendo un personaje del juego, y otros se dieron cuenta que soy muy auténtica y que era mi personalidad. Ambas estuvieron ahí, y muchos me dicen, sos una gran jugadora, ¡wow, what the fuck!, ¿saben qué es lo que se llama de un jugador? El amor de la gente, yo les agradezco montones que hayan disfrutado este día conmigo hoy, los amo", finalizó.