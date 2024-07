Todo por mi hogar, tendencia en X tras la muerte de Asiye

lunes, 22 de julio de 2024 21:25

"Asiye no vino, nunca llegó". Con esa frase, la ficción turca Todo por mi hogar fue tendencia en la red social X (exTwitter) este lunes. La novela de Telefe tuvo un fuerte quiebre en el capítulo que se vio este día con la muerte de una de sus protagonistas: Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun).

Nuevamente la fatalidad sacudió a la novela cuyo nombre original es Kardeslerim. Ésta es la cuarta baja importante que se da en esta Cuarta Temporada y con esto se produjo un fuerte quiebre en la trama. Antes habían eliminado de la historia a Doruk (Onur Seyit Yaran), Sengül (Fadik Sevin Atasoy) y Suzan (Ahu Yagtu).

Ahora el desenlace llegó de la mano de Asiye que estuvo en el centro de la escena desde el capítulo 1. La chica era la hermana "melliza" de Ömer (Yigit Koçak), aunque no llevaban la misma sangre.

Con su muerte, Todo por mi hogar ocupó el top ten de lo más comentado en X (ex Twitter). Allí la gente hizo un fuerte descargo por el rumbo final que se le dio a este personaje que fue tan querido. Algunas de las frases que escribió el fandom fueron: "Le hubieran dado otro final a ASIYE , por ejemplo ir a estudiar al extranjero y cuando pasarán 7 años en la DIZI que otra persona haya hecho de ASIYE MAYOR pero no, los GUIONISTAS no piensan nunca en esa", "Mataron a todos los protagonistas o todos los que estaban x ser felices o tenían sueños. Capítulos enteros de la vida q soñaban Kadir, Susan cuando se casó o cuando estaba x otro hijo, Doruk, el papá de Ömer. Ahora Asiye q volvía a ser feliz"; "En Argentina se acaba de despedir para siempre Asiye Eren, Fue un gran personaje durante 4 temporadas y 117 capítulos".

#TodoPorMiHogar ASIYE NO VINO NUNCA NO LLEGO en uD83CuDDE6uD83CuDDF7 se acaban de despedir para siempre de Asiye Eren fue un gran personaje durante 4 temporadas y 117 capítulos aquí en uD83CuDDEAuD83CuDDE6 nos despediremos del personaje de Asiye el 5 de agosto gran actriz #SuBurcuYazgiÇoskun #asiyeerenoffline uD83DuDE2DuD83DuDC94 pic.twitter.com/NM1DoJw1Xm — Noe López (@noelopez_7) July 22, 2024

Mataron a todos los protagonistas o todos los que estaban x ser felices o tenían sueños. Capitulos enteros de la vida q soñaban Kadir, Susan cuando se casó o cuando estaba x otro hijo, Doruk, el papá de omer. Ahora asiye q volvía a ser feliz? #TodoPorMiHogar — Te Vi Volver Gago ?? (@Jazmin7412) July 22, 2024

Le hubieran dado otro final a ASIYE , por ejemplo ir a estudiar al extranjero uD83EuDD72 y cuando pasarán 7 años en la DIZI que otra persona haya hecho de ASIYE MAYOR uD83EuDD72 pero no , los GUIONISTAS no piensan nunca en esa uD83DuDE21#TodoPorMiHogar pic.twitter.com/jJmqcadhZ3 — Mundo Cadorna (@mundocadorna) July 22, 2024

A la novela deberían haberle puesto "Omer despidiendo gente no importa cuando leas esto" lpm uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDC94uD83DuDC94uD83DuDC94uD83DuDC94#TodoPorMiHogar — uD83DuDC9AMicauD83DuDC9AuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@LocaPorPedro) July 22, 2024

El médico debe estar re podrido de verlos en el hospital



ASIYE NO VINO NUNCA NO LLEGO #TodoPorMiHogar pic.twitter.com/qY93GpJpte — IrinauD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@sbyc_osyar) July 22, 2024

Sobrevivió a todo y la mata un pelado random... ya solo denme la lista de todos los q llegan al final de la novela vivos e.e



#TodoPorMiHogar — EnzoER (@EnzoER10) July 22, 2024

#TodoPorMiHogar es la Élite turca.

Una serie de adolescentes donde todos los días matan a un pendejo sin razón alguna. — Nana uD83DuDC9CuD83DuDC9A?? (@GusZeChar1982) July 22, 2024

La muerte de Asiye midió 7.1 de rating y quedó por debajo de lo que midió Ahora Caigo, el programa conducido por Darío Barassi en ElTrece que alcanzó 7.2 puntos. Pese a eso la repercusión en las redes sociales fue bastante importante.

7.1 puntos para el impactante capítulo de #TodoPorMiHogar uD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/bHLHLy4E8a — RATING AHORA (@RatingAhora) July 22, 2024

EL PERSONAJE

Este personaje fue muy fuerte de la mano de Doruk y tal afecto generó en la audiencia que sus fans los llegaron a bautizar como 'AsDor', que es la unión de la sílaba inicial de sus nombres. Esta pareja atravesó situaciones que pusieron en juego la relación pero el amor siempre los unió y los hizo salir adelante. Fueron los primeros dos enamorados que se dieron en el colegio Ataman y luego fueron surgiendo las demás parejas de la trama.

Atresmedia / ATV

Sin embargo cuando en el inicio de la Cuarta Temporada murió Doruk, la historia se quebró y provocó un cimbronazo que fue muy criticado por la audiencia. Los seguidores consideraron un grave error sacar esta figura pero su actor ya estaba transitando un agotamiento con el personaje, que desde la producción se le dio un final trágico.

La salida en Turquía llevó a que el rating sufriera las consecuencias y con esto el personaje de Asiye quedó trastabillando. Si bien el ingreso del personaje de Ayaz (Berk Bakioglu), llenó de ilusión a los fans, la producción volvió a tomar una decisión "letal". De esta forma, este lunes fue la última en la que se vio al personaje de Asiye en Todo por mi hogar.

Captura ATV