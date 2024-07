Escándalo: Rolando Barbano da positivo en control de alcoholemia

domingo, 21 de julio de 2024 00:00

Rolando Barbano, reconocido periodista y ex pareja de Marina Calabró, se encuentra en el ojo del huracán luego de que la policía de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires lo detuviera bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Los hechos se revelaron en el programa LAM, donde se confirmó que el resultado del control de alcoholemia fue positivo.

Barbano, lejos de negar los hechos, admitió su error y explicó su versión de los eventos. "Salí con un amigo para brindar por el día del amigo, conducí y me hicieron un control de alcoholemia que me dio positivo. Me equivoqué, subestimé lo que había tomado y estuve mal. Ahora estoy pagando las consecuencias", manifestó el periodista visiblemente afectado por la situación.

El comunicador también expresó su molestia por la difusión del incidente. "No corresponde que se enteré todo el mundo de esto", afirmó con cierto fastidio Barbano, refiriéndose a la exposición mediática que ha generado el incidente.

Este incidente ha generado diversas reacciones en el ámbito periodístico y público, donde se discute no solo la conducta de Barbano, sino también las responsabilidades de figuras públicas frente a la ley.