Rodrigo Lussich aseguró que Juan Darthes mandó patovicas para golpearlo

sábado, 20 de julio de 2024 22:00

Tras la condena contra el actor y cantante Juan Darthes, el conductor de "Socios del Espectáculo", Rodrigo Lussich, se animó a dar detalles de un episodio que habría vivido en São Paulo cuando lo fue a buscar.

"Ahí vivía y yo lo había ido a buscar", expresó y prosiguió con el relato: "Él me mandó un patovica para que me cague a trompadas y yo me escondí en una galería, aunque no sé por qué no me escondí en un baño".

Y continuó el relato: "Llamé a Adrián (Pallares) porque estaba amenazado, ya que yo había encontrado su dirección, y Darthes mandó a un matón para que me sacara de ahí", reveló.

En complemento con el relato, Pallares reafirmó: "Me llamó para decirme 'Adri, ¿me pedís un taxi así salgo?' ¡Y yo estaba en Flores! ¡Un sábado!". Sin embargo, Lussich le retrucó a modo de agradecimiento: "Bueno, pero me salvaste porque me lo conseguiste desde Flores hasta San Pablo".