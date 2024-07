Quién es la mujer del video viral “Amores que matan, pum, pum, pum”

sábado, 20 de julio de 2024 12:50

Si algo tienen las redes sociales es que si un video capta la atención del público, el éxito está asegurado. Eso pasó con "Tutorial de Son Amores", el video de una mujer peruana que tomó como base la canción "Son de Amores" del grupo musical "Andy y Lucas" y por su coreografía se hizo viral en todas las plataformas.

Allí se ve una mujer de musculosa roja y pelo recogido que le pone gestos a la letra de la canción compuesta en el 2009 por Lucas González Gómez. La coreografía roza lo vizarro y eso llevó a que millones de personas de distintas nacionalidades lo imitaran e incluso muchas celebridades.

Pero ¿quién es esa mujer?

Su nombre es Lis Mercedes Padilla Salcedo pero todos la conocen en TikTok como Lis Padilla. Ella es oriunda de San Martín de Tarapoto, de Perú y tiene 33 años de edad.

Está casada, lleva siete años de relación, y tiene cuatro hijos. De hecho, una de sus hijas fue quien la impulsó a subir los videos a las redes sociales y con mucho acierto. Inclusive su esposo se ha animado a participar en algunos de sus videos, por lo que su rostro está más que presente entre los usuarios de TikTok.

Si bien tiene contenidos en plataformas como Facebook y Youtube, se terminó de consolidar como influencer en TikTok, donde acumula más de 4 millones de seguidores.

“Llevo varios años en esto y es la primera vez que vengo a Lima y me piden fotos. Me siento como la Shakira, así me siento”, señaló Lis a la prensa peruana.

Gracias al éxito que alcanzó, y la monetización del video, pudo obtener el dinero para comprar una casa. De acuerdo al programa ‘América Hoy’, Padilla pudo adquirir su primera vivienda y ésta la mostró a través de un video en su cuenta de YouTube.