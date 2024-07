"Les traigo una primicia": la inquietante confesión de Mauro sobre Furia tras el fin de Gran Hermano

sábado, 20 de julio de 2024 00:00

Mauro Dalessio y Furia Scaglione han estado envueltos en diversas controversias durante su tiempo en Gran Hermano, y parece que sus conflictos continúan incluso después de que el reality haya terminado. Este viernes, Dalessio sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia inquietante.

El ex participante afirmó que Furia Scaglione lo amenazó con una denuncia sin razón aparente. “Les traigo una primicia: quiere enviarme una carta documento porque dice que hablo de ella. Si revisan mi Instagram, casi nunca la menciono. Me parece una situación muy graciosa y bizarra”, comentó Dalessio en una transmisión en vivo.

Añadió que no le respondió a Furia: “No la menciono para nada y ella me escribió diciendo que quería denunciarme. No abrí ni contesté su mensaje; quedó ahí, me lo mandó la semana pasada”.

Además, Mauro indicó que, a pesar de su indiferencia, Furia sigue insistiendo: “Me ha llamado innumerables veces. Vi que recientemente tuvo una pelea con (Gastón) Trezeguet. No es un ‘no’”. También señaló que Furia, al salir del programa, decía que todo era un juego, pero ahora continúa con la misma actitud. “Es así, le guste a quien le guste”, concluyó.