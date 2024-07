Furia se hizo varios retoques estéticos:"Llegó mi momento de amor"

sábado, 20 de julio de 2024 00:00

En las últimas horas, Furia de Gran Hermano compartió un video en su cuenta de Instagram, donde aparece con su cirujano plástico. En la publicación, la entrenadora de crossfit habló sobre los cambios que planea hacerse para mejorar su aspecto.

"¡Este hombre me va a ayudar! Me decían que tenía la nariz horrible y que mi cara era fea. Lo siento, cariño, ha llegado el momento", comenta la ex participante de Gran Hermano en el video.

El cirujano menciona: "¿Vamos a hacer unos retoques, Furi?". Ella responde: "Sí, claro, él me ayudará porque tengo problemas para respirar. Lo que hará en mi nariz es para mejorar mi respiración y aliviar mi sinusitis crónica".

Aunque la ex Gran Hermano no reveló el resultado de los tratamientos que le ofreció el cirujano, anticipó que pronto publicará fotos del resultado final. "Ahora les mostraremos el después", dijo la ex figura de Telefe.

Cabe destacar que hace unos meses, Coy, la hermana de Furia, también se sometió a un pequeño retoque estético con el mismo médico, quien se ha convertido en el profesional de confianza para ambas.