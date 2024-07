Furia aclaró su vínculo con Telefe: "no es que me echaron, sí esto fue un común acuerdo"

sábado, 20 de julio de 2024 13:21

Este viernes, Juliana "Furia" Scaglione, le habló a sus seguidores después de que trascendiera la información de que quedó desvinculada de Telefe. La participante más polémica de Gran Hermano rescindió el contrato con el canal y para evitar más malos entendidos usó sus redes sociales para hablarle a los fans.

"Telefe y yo rescindimos el contrato, así que gracias a toda la gente que hay en Telefe, que me apoyó un montón. Quiero darle mis gracias porque hay mucha gente linda. Esto es público y obviamente por eso lo hago yo. No le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma", comenzó expresando en un video que subió a sus redes.

Luego señaló que con Telefe ya no está más vinculada: "tengo libertad absoluta. Recién vengo de firmar. Soy libre o sea en el sentido de que ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. He sido explotado durante varios meses por lo cual yo no pido nada, ellos tampoco me piden a mí. Simplemente terminamos de buena manera".

Además subrayó que se quieren "mucho" y para ambos "esto es muy fuerte". "Por eso yo les pido a ustedes que no hablen mal de mi potrero, se entiende. Yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron. Yo hice un casting, a mí me encuentra Quarzo y me abren las puertas a Gran Hermano", subrayó.

"Estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente me acongoja porque se terminó. Sé que hay mucha bronca de por medio por un tema de la palabra fraude. Vamos a empezar a ser políticamente correctos y de Gran Hermano no se habla más. De Telefe tampoco y sí se habla en buenos términos. Siempre me van a ver hablando bien", agregó.

Finalmente señaló el afecto que la unió al programa y al reality: "yo me enamoré del formato, me enamoré del programa, me enamoré de vivir en esa casa, me enamoré de un montón de cosas. Me enamoré de ustedes. Para mí también es duro terminar con algo pero bueno esto para que quede claro no es que me echaron si esto fue un común acuerdo", finalizó.