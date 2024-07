"Las luchas no son en vano": la emoción de Vero Lozano por el embarazo de Juariu

martes, 2 de julio de 2024 00:00

Vicky Braier, conocida como Juariu, sorprendió este lunes con un enigmático en "Cortá por Lozano" (Telefe). Tras dar pistas sobre el embarazo de una famosa, Vero Lozano terminó descubriendo que hablaba de ella misma. Más allá de lo hermoso de la noticia, tomó un renovado sentido ya que la influencer y panelista tucumana atravesó un cáncer de mama con menos de 30 años.

Lozano compartió el video del momento del anuncio en sus redes sociales, con bellas palabras para Juariu. "Nuestra Changa del amor hoy compartió la noticia más linda del mundo. Gracias por regalarnos este océano de amor, de amistad y certeza de que las luchas no son en vano", dijo.

"No escribo más, cómo tía menopausica que soy todo me pone sensible. Te quiero, te queremos ! Felicitaciones Juariu Y Gus", cerró su mensaje. La tucumana le respondió: "Lo que yo te quiero @verolozanovl no se entiende en realidad si, por que sos genial".

Juariu está casada hace varios años con un médico, al que conoce desde "jardín de infantes". Con menos de 30 años recibió un diagnóstico de cáncer de mama y fue operada con éxito. Tras un ciclo de años bajo tratamiento con medicación y menopausia inducida, llegó la noticia más esperada.