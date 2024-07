"Di mi propia primicia": la felicidad de Juariu por su embarazo, tras superar el cáncer de mama

martes, 2 de julio de 2024 00:06

El original anuncio del embarazo de Vicky "Juariu" Braier conmovió dentro y fuera de la TV, este lunes. La panelista tucumana superó un cáncer de mama y atravesó un período de menopausia inducida, bajo un tratamiento preventivo de recaída de la enfermedad que padeció con menos de 30 años. Por eso, sus compañeros estallaron de felicidad al conocer que su primer hijo está en camino y le desearon todo lo mejor.

Luego, ella habló en redes sociales. "DI MI PROPIA PRIMICIA estoy embarazada KE!!! Estoy tan emocionada por la noticia por contarlo por recibir tanto amor de parte de tanta gente. Mi familia mis amigos mis compañeros. Es inmenso el amor que siento en este momento y lo afortunada que me siento. Gracias a todos por mostrarme y mandarme ese amor tan genuino que se siente en el alma. Qué hermoso q es cuando la felicidad es compartida, celebrada y agradecida. LOS AMO", escribió en Instagram.

“Pará, pará. ¿Es lo que yo creo? Me estás cargando. ¿Sos vos?”, dijo Vero Lozano, entre sorprendida y emocionada. Y sin poder solatar palabra, todos la abrazaron fuertemente, entre gritos y lágrimas.

“Mauro Szeta es el padre”, comentó, en medio de una gran sonrisa. En tanto, su compañeros recordaron que ella no se había sentido bien y estaba con una serie de estudios. “Desde hace unos días estaba con la presión baja. Me fui a hacer unos estudios y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada”, dijo y adelantó que “estoy de 14 semanas, serían tres meses. Así que fue muy inesperado”.

“Yo estaba haciendo un tratamiento. No conté porque lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no. Si mi cuerpo iba a poder y si estaban bien las mamas. Dijimos "vamos a intentar". Yo tengo óvulos congelados y dijimos de ver qué iba pasando. La primera vez que dijimos ese "vamos a intentar", quedé”, resaltó.

“Fue una sorpresa y un shock. No podemos creer que haya sido tan rápido. Es una bendición porque se hizo esperar muy rápido, con todos los procesos que vivimos y que viví. Estoy muy contenta. Fue raro. Pensé que iba a ser algo que iba a costar más, que no era tan fácil. Pensaba que me iba a costar un montón. Teníamos que evaluar si estaba ovulando, porque también dejé la medicación y después la tengo que retomar”, detalló.

Y contó que “tuve mucho atraso y dije "mejor me hago un test". Fue Gustavo (su esposo) a comprarlo y como no estaba muy claro el positivo. Ahora estoy con los estudios y preocupada con que todo esté bien, encaminado y no haya ningún problema. El miércoles pasado nos dijeron que estaba todo bien y fue relajarse y empezar a disfrutarlo. Hasta ese momento estábamos en shock. Recién ahora estamos cayendo”.

Juariu ya sabe el sexo de su bebé y lo anunciará con una "fiesta de revelación" en el programa.