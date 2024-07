Otro escándalo sacude a Jey Mammón: una famosa renunció a su programa a 7 días de empezar

viernes, 19 de julio de 2024 00:00

Otro escándalo sacude a Jey Mammón. El conductor, que estuvo más de un año alejado de la televisión después de la denuncia que recibió en el 2023, volvió a sumar un hecho que lo empaña.

Según informó el periodista Pepe Ochoa en LAM, "Las Noches de Jey" ya tuvo su primera baja a una semana de arrancar por Canal Net. El nuevo programa de Jey Mammón tenía en el panel a Anamá Ferrerira pero ella no sólo renunció sino que descargó palabras de desagrado contra él.

“Se fue bastante enojada con la producción. A ella le habían propuesto ser parte del programa durante toda la hora, hacer una especie de ping pong con ciertos temas, e involucrarse con Jey, salvo en el momento de los invitados mano a mano, y no pasó”, contó Pepe Ochoa.

Luego agregó: “Anamá se sintió un poco destratada porque la trataban más de ‘Susano’, para tenerla ahí plantada, y no le gustaba cómo enfocaban el tema del humor, porque en algún punto sentía que la ponían más de payaso que de humorista, para lo que fue convocada”.

“Renunció porque no quería estar más plantada ahí, se sentía un árbol dentro del programa. Entonces, cuando cambian a la noche, la querían seguir teniendo a Anamá pero ella dijo que no, bajo ningún punto de vista. Les dijo que no era lo que habían acordado, que esto a ella no le servía, y se termina yendo”, explicó confesando que todo esto cayó mal al entorno de Jey.