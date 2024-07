Murió un reconocido actor y los detalles conmovieron a todos

viernes, 19 de julio de 2024 11:46

Bob Newhart, una destacada personalidad de la televisión estadounidense, falleció este jueves a los 94 años en su casa de Los Ángeles, según anunció su publicista. Newhart, ganador de un premio Emmy y nueve nominaciones, fue reconocido por sus roles protagónicos en los shows "The Bob Newhart Show" y "Newhart".

Nacido el 5 de septiembre de 1929 en un suburbio de Chicago, Newhart comenzó su carrera televisiva con la serie de comedia y actualidad "The Bob Newhart Show" en 1961, la cual duró una temporada. Sin embargo, regresó a la televisión una década después para destacarse nuevamente.

Su publicista de muchos años, Jerry Digney, confirmó que Newhart falleció tras una breve enfermedad, a los 94 años de edad. Estuvo casado con Ginnie Newhart, quien falleció el año pasado.

Newhart ganó reconocimiento en 1960 con dos álbumes de comedia que alcanzaron el número uno en ventas, a pesar de no haber hecho monólogos previamente. "The Button-Down Mind of Bob Newhart" permaneció 14 semanas en la cima del Billboard 200 y ganó varios premios Grammy. Newhart también tuvo un papel memorable en la serie "The Big Bang Theory" como Arthur Jeffries, o Profesor Protón.

En años recientes, Newhart participó en destacadas series y películas, incluyendo secuelas de "The Librarian" y "Horrible Bosses", además de apariciones en "ER", "Desperate Housewives" y otras populares producciones televisivas.

La carrera de Newhart abarcó múltiples décadas y géneros, dejando una huella significativa en la comedia televisiva y el entretenimiento en general.

Fuente: con información de Ámbito