El mal momento de Furia: desvinculada de Telefe, sin ofertas de trabajo y ¿sin dinero?

viernes, 19 de julio de 2024 00:00

Juliana "Furia" Scaglione fue sin dudas una de las figuras que más controversia generó en Gran Hermano 2023. La participante no ganó el reality pero quedó entre los seis mejores jugadores y ella siente que fue realmente la ganadora del certamen.

Sin embargo, lejos de aprovechar la ola que esto le podría generar, apeló a separarse de Telefe y desvincularse legalmente. Es así que se rescindió el contrato que los unía y el camino que esto desencadenó no estaría siendo el que ella esperaba.

Es que la cantidad de seguidores que tenía comenzaron a bajar y va perdiendo la simpatía que tenía de muchos. De la mano de esto también fue perdiendo el apoyo de los famosos que "siempre la sostuvieron" como Cristian U, Gastón Trezeguet y Laura Ubfal. Y los que habían visto en ella un potencial para trabajar, ahora miran con dudas la posibilidad de abrirle las puertas, después de lo ocurrido con su vínculo laboral con Telefe.

En medio de este escenario de turbulencia, ella recurrió a sus fans para recaudar plata para sus plataformas. Furia contó que vive de la plata que saca de sus vivos de TikTok, que rodean los 100 dólares diarios.

El fin del contrato

Pepe Ochoa explicó en LAM que el malestar de Telefe se dio cuando ella rechazó el premio que le dio como "Mejor jugadora" en el último programa de Gran Hermano.

“Furia rechaza el premio, se lo da a Del Moro y lo deja pagando. El post de eso fue una reunión entre Furia y tres personas de Telefe donde le dijeron, ‘te mandás una más y vas a estar afuera de Telefe’. Y la verdad que ella estaba entre ceja y ceja con respecto a cómo se iba moviendo”, explicó Pepe.

“Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada", agregó subrayando: "Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etcétera”.

Luego finalizó: “A raíz de eso, la llamaron, la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente ‘te vas’.