Sorpresa: Una exparticipante reveló cuánto le pagaban por estar en GH

jueves, 18 de julio de 2024 00:00

Furia marcó su impronta en la casa de Gran Hermano (Telefe). La exjugadora, conocida por su polémica, afirmó contundentemente que no tiene nada que ocultar y que merecía el millonario premio. Según Furia, su objetivo principal siempre fue llegar a la final del programa, pero su estrategia no fue comprendida por muchos, lo que, según ella, le causó su salida.

En reiteradas oportunidades, los seguidores del programa manifestaron su descontento por algunas actitudes de la exparticipante. Sin embargo, la jugadora contaba con el apoyo fiel de sus "fans" que la seguían en cada una de sus "jugadas".

Actualmente, la excompetidora decidió apostar por nuevos proyectos en su carrera y reveló sorpresivos detalles. Furia reveló cuánto le pagaban por estar en la casa más famosa del país y dejó a todos en shock.

Durante el nuevo programa de Alex Caniggia, Furia destacó: “Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día". Y agregó que "este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”.

Por último, la polémica participante reveló que "Los Furiosos son leyenda” y destacó que la experiencia marcó su vida para siempre.