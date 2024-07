Del amor al odio...: Gastón Trezeguet destrozó a Juliana "Furia" Scaglione

jueves, 18 de julio de 2024 16:04

Después de haber sido uno de los defensores de su juego en "Gran Hermano", el panelista del reality Gastón Trezeguet hizo un duro descargo en su streaming contra Juliana "Furia" Scaglione. Después de haber celebrado la falsa boda de la doble de riesgo y Lisandro "Licha" Navarro, pasó a la vereda opuesta tras discutir con la explosiva mediática que viene de rescindir su contrato con Telefe.

La mecha que encendió la polémica vino del lado de Furia que intentó que Trezeguet admitiera que la producción del reality manipuló números para que quedara eliminada. "Es fraude; no te hagas el pelot*do. Seguí siendo careta", le dijo en un vivo. Y lo provocó: "si querés mañana hablá mal de mí en tu programa, como hacés con todos lo que se enojan con vos" y abandonó la charla.

Efectivamente, Trezeguet hizo su descargo en "Se picó". "Ella sintió que le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme 'no te metas ahí, no quiero', atacó. No es conmigo con quien se la tiene que agarrar. Si flasheás lo que quieras, no es conmigo", dijo en el streaming de República Z.

Y fue incisivo: "Si a vos nada te importa y te querés cagar en todo, está todo bien, pero no te metas en la vida de un laburante que necesita el trabajo y está muy agradecido con el canal y la productora".

"Hace 23 años que trabajo de eso. Si vos te querés cagar en todo, hacelo, pero no te cagues en mí, un laburante que está haciendo su trabajo. Después le escribí y le pregunté qué pasó, e insistió con que yo era un careta, como si yo deberpia inmolarme por ella. Ella, al igual que todos, son participantes de un reality show y hablo de ellos porque es mi trabajo. Que no flasheen que tengo que sacar una espada y defenderlos", detalló.

Y fue categórico: "Es feo ver como alguien se autodestruye. Ya se cagó todas las oportunidades con Telefe y ahora se las caga acá. Brillantina para mi, sigamos para adelante y un besito, que le vaya todo bien"