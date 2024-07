Tras la polémica, Maluma aseguró: "Yo no estaba peleando con absolutamente nadie"

miércoles, 17 de julio de 2024 00:00

"No crean todo lo que ven en las redes sociales". Con esas palabras Maluma respondió a las críticas que se sucedieron este lunes tras un video que se viralizó de él gritando fervientemente a un grupo de argentinos durante el partido de Colombia vs Argentina en el final de la Copa América.

Dicho material generó mucha repercusión especialmente en la red social X (ex Twitter) donde los seguidores criticaron al cantante colombiano por hacer gestos provocativos mientras sus amigos intentaban calmarlo.

Este lunes, Maluma publicó un video en su historia de Instagram hablándole a los fans. Desde Europa, a donde regresó para hacer varios shows, le envió unas palabras a los colombianos de orgullo. "Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijo de madre, por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto pues ponen todos los días más en alto. Me siento demasiado, pero demasiado, orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo", señaló.

Luego destacó que la final tuvo "pasión por el fútbol". Y en este contexto envió un saludo a la Argentina que derrotó a Colombia y se consagró Campeón de la Copa América: "al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande. Felicidades igualmente por su Copa América".

Inmediatamente después señaló que vio las cosas que se dicen sobre su actitud ante los argentinos. "Mierda, no crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy intenso, estaba muy difícil", aclaró.

"Ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol. Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto. Gracias por todo, la verdad. Fue un momento que jamás se me va a olvidar", destacó casi al cierre del video en el que subrayó que luego estuvo con su "equipo, con la selección de música de Colombia en una suite, vibrando todo y celebrando por nuestro equipo".

"Creo que eso no tiene precio, eso no lo cambio por nada. Así que vuelvo y repito, gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano... Estamos listos para el Mundial. Felicidades a mi selección, los amo", finalizó.