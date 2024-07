Survivor: un participante quedó completamente desnudo y estallaron las redes sociales

miércoles, 17 de julio de 2024 00:00

Survivor Expedición Robinson estrenó este lunes por Telefe y a poco de su estreno ya generó revuelo en las redes sociales con varias situaciones. Una se dio este martes cuando uno de los participantes decidió bañarse desnudo, frente la mirada de algunas de sus compañeras.

Iván tiene 29 años de edad y es entrenador orgánico. En un impasse de la competencia, que se desarrolla en una selva colombiana, se metió al mar sin nada de ropa. Luego justificó su accionar como un contacto mayor con la naturaleza.

"Es para que las partes nobles, tanto de la mujer como del hombre, respiren porque es una zona muy húmeda. Usamos malla o estos pantalones que son de licra. Y es importante estar desnudos también", explicó.

Luego agregó sobre el impulso que tuvo y la reacción de sus compañeras: "simplemente me fui para un costado y... No sé, en un momento me empezaron a silbar". Con una sonrisa señaló que "para mantener la convivencia es fundamental darle respiro a algunas partes".

"La idea no es que me digan, 'oh mirá el culo, el pene', no. Es simplemente hacerlo respirar un poco porque si no le vamos a pasar mal quizá. Estoy muy contenta con mi cuerpo", finalizó.

Tras esto, los seguidores del reality de Telefe tuvieron distintas repercusiones. Algunos celebraron la libertad que tuvo para no inhibirse y meterse al agua "como Dios lo trajo al mundo" mientras otros mostraron su enojo por cómo se vio en el programa esa escena.

Mirá las repercusiones en la red social X (ex Twitter)

Ivan jajaja hace respirar sus partes #SurvivorTelefe — Claudia2024.uD83CuDDE6uD83CuDDF7?? (@ClaudiEscob) July 17, 2024

Pesadísima la Ivan , que ganas de llamar la atención todo el tiempo #SurvivorTelefe — Pablo Austin ???? (@optimusbear) July 17, 2024

"HAY QUE HACER RESPIRAR EL CULO Y EL PENE, LAS PARTES INTIMAS SON MUY HUMEDAS" ASEGURA IVAN EN #SurvivorTelefe..



CREERA QUE ESTA EN UNA PLAYA NUDISTA? pic.twitter.com/nCC5Ll9253 — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) July 17, 2024

ivan dice que anda en pelotas porque las partes también tienen que respirar #SurvivorTelefe pic.twitter.com/XZpeTKiLGw — emi (@eeemiliano) July 17, 2024

Ivan se sacó todo y se metió al mar desnudo y con el píto al aire.#SurvivorTelefe pic.twitter.com/2IZ2vLfGgn — gm (@goyimathias) July 17, 2024

Respirar las partes uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23#SurvivorTelefe — natalí uD83CuDFF9 (@imnatti_) July 17, 2024

Lo que me gusta Ivan#SurvivorTelefepic.twitter.com/Li6LRkqUjA — Thiago || vola alto cuerpo bello (@_ThiagoconH) July 17, 2024

las partes nobles jakajajaj keee #SurvivorTelefe — la??a uD83CuDF0A uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AmorPorMV) July 17, 2024