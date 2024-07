Survivor: a poco de comenzar el juego, eliminaron a un participante

miércoles, 17 de julio de 2024 00:00

A poco de empezar Survivor Expedición Robinson, un participante fue eliminado del reality. El nuevo programa, del prime time de Telefe, arrancó con 25 jugadores que se deben enfrentar a distintos desafíos que van desde el manejo del agua al fuego.

Este martes, y cuando apenas lleva muy poco tiempo de haber empezado la competencia, Brian debió apagar su llama en el Concejo Tribal. Los jugadores tuvieron que votar a quien querían que se fuera y precisamente la mayoría lo eligió.

El eliminado corresponde al grupo amarillo y recibió nueve votos de sus compañeros. A diferencia de Gran Hermano, los competidores pueden acordar a quién sacar del juego y hacer estrategias. Sin embargo en esta ocasión no pasó y todo se dio porque lo vieron llorar y extrañar a su bebé.

"Éxito para todos. Fue un gusto conocerlos. Esto es muy duro y más para mi que yo dejé a mi bebé", expresó al momento de apagar su antorcha y agregó: "nunca lo dejé solo y estar bastantes días sin él fue muy difícil... tal vez algunos no tienen hijos y no tienen el mismo sentimiento".

Brian tiene 28 años y es empleado gastronómico. Tras dejar el juego, tuvo un momento a solas con la cámara y aseguró que el reality es mucho más difícil de lo que se cree: "fue bastante duro. No es lo que parece, que se apaga las cámaras y te dan cosas. ¡No olvídate!. Acá tenés que sobrevivir con lo que tenés... el hambre y la lluvia no me jugó en contra, siempre busco el lado positivo.. pero lo sentimental sí debo admitir que me jugó bastante en contra".

Luego del concejo tribal, Braian es el primer eliminado de la competencia ?



