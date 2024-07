Furia tomó una polémica decisión con su contrato con Telefe

miércoles, 17 de julio de 2024 20:39

Juliana "Furia" Scaglione fue la participante más popular y más polémica que tuvo la última edición de Gran Hermano. Sin dudas fue la gran protagonista y Telefe le dio varias oportunidades par que siguiera dentro de la casa, a pesar de ciertas actitudes repudiables de violencia que tuvo con sus compañeros.

Pero el reality terminó y todos los chicos están buscando qué hacer con la popularidad que lograron gracias a haber participado del programa. Según anunció Laura Ubfal, que formó parte de los debates de Gran Hermano, "Furia" rescindió su contrato con Telefe.

"De común acuerdo entre Furia y Telefe se rescinde el contrato. Ella pidió esta liberación y queda liberada", contó la periodista en Intrusos.

La personal trainer y doble de riesgo ya tiene una importante propuesta laboral por parte de Flavio Mendoza, que la quiere tener en su próximo espectáculo. La invitó a su actual show, la hizo subir al escenario y le dijo frente a todos los espectadores que le gustaría contar con ella.

"Mirá, a mí me gustaba su perfil para un personaje. El tema es que tiene que saber que conmigo tiene que laburar y tiene que prepararse. A mí me gustaba para el nuevo espectáculo del circo, pero creo que ella va a hacer el Gran Hermano de Chile. Igual tendría que tomarle un casting»", le dijo el coreógrafo y empresario teatral a La Nación.

Si bien le gustaría tenerla, antes considera que tendría que hacerle un casting para ver si está preparada para el papel: "Hay muchos espectáculos de Argentina que contratan a la persona porque es el famoso del momento. Yo a la persona que contrato le tomo un casting. Cuando yo hice EDHA, la serie de Netflix, a mí me tomaron un casting para ver si pasaba o no y me parece que eso es lo que tendría que pasar con ella".

"Tengo un par de conocidos que han hecho con ella cosas de doble de riesgo. Y me parece que para este personaje vendría bien. También, me parece que también sería despegarla un poco toda la parte mediática. Pero bueno, veremos", afirmó Flavio Mendoza.