De Brito reveló el problema de salud que lo mantiene alejado de la televisión

martes, 16 de julio de 2024 21:44

En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al no estar presente en LAM (América) ni en Ángel Responde, su programa de streaming, debido a un problema de salud.

Ante la preocupación de sus fans, el conductor explicó su estado de salud y las recomendaciones médicas a través de su canal de Instagram. De Brito informó: “Diagnóstico: estado gripal, faringitis. Me mandaron a hisopar estreptococo”.

El periodista detalló las indicaciones de los doctores: “Reposo. Hablar lo menos posible. Paracetamol. Sin antibióticos”.

Posteriormente, el famoso periodista tranquilizó a sus seguidores con buenas noticias: “Me hisopé. COVID negativo, estreptococo negativo”.

Por su parte, Yanina Latorre proporcionó detalles adicionales sobre el estado del presentador: “Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él y no se sentía bien. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo le retorna”.