Comenzó Survivor y estallaron las redes sociales con memes

martes, 16 de julio de 2024 00:00

El tan esperado estreno de Survivor Expedición Robinson en Telefe no solo atrajo la atención de los televidentes, sino que también desató una ola de creatividad en las redes sociales, donde los memes se convirtieron en protagonistas indiscutibles de la noche.

El reality, que cuenta con la conducción de Marley, no tardó en generar todo tipo de reacciones humorísticas entre los usuarios de plataformas como X (exTwitter). Uno de los memes más destacados mostraba a un mono visiblemente desconcertado, acompañado del texto: "Yo en la isla sabiendo que no se prender fuego, no hay comida y que me quemaron la ropa". Este meme capturó perfectamente la incertidumbre y desafíos que enfrentan los participantes en el programa.

Yo en la isla sabiendo q no se prender fuego, no hay comida y q me quemaron la ropa



Tremendo primer capítulo y tu reacción al programa @nachoo_cp una JOYITA. Hasta mañana! #SurvivorTelefe pic.twitter.com/Bp4hpP1k6w — Mati (@ttuuttee21) July 16, 2024

Otro meme que circuló ampliamente fue una imagen de Moria Casán con la anotación de que el rating del estreno no alcanzó las expectativas más altas. Este tipo de humor sarcástico refleja la dinámica constante de la audiencia en comparación con las expectativas mediáticas.

Además, hubo memes que destacaron el desempeño de los participantes masculinos en el programa. Un video mostraba a un hombre haciendo desastres y se acompañaba del comentario: "Che, los varones están 10 puntos". Este tipo de memes no solo resaltan momentos específicos del programa, sino que también juegan con las percepciones y expectativas de la audiencia respecto a los participantes.

Che los varones están 10 puntos #SurvivorTelefepic.twitter.com/AaDWNX1fx0 — uD835uDE81uD835uDE92uD835uDE8A uD83EuDD60 (@goldrushcb) July 16, 2024

El estreno de Survivor Expedición Robinson no solo marcó un hito en la televisión argentina, sino que también generó una conversación animada y llena de humor en las redes sociales. Los memes, con su capacidad para capturar lo inesperado y lo cómico del programa, demostraron una vez más su poder como herramienta de expresión y entretenimiento en la era digital.

#survivortelefe No tienen fuego y el flaco está haciendo un ajedrez??? Jajajajajaja pic.twitter.com/Qp0FKll61T — Periwinkle (uD83DuDC69uD83CuDFFB?uD83EuDDB2uD83CuDFF9?? Hola Furia) (@Estudio95249135) July 16, 2024

Se ponia a jugar Martin, estaba re en una jajsjs. #SurvivorTelefe pic.twitter.com/DiZQ3ech6M — Andrés (@_AndresB10) July 16, 2024

Jajajajajajajaja jugar al ajedrez, un mambo tenía #SurvivorTelefe pic.twitter.com/RsNRvUZtiY — ? Die ? go ? (@DiezYDie) July 16, 2024