“Me robaron toda la plata del viaje”: el mal momento de una famosa argentina en Copa América

lunes, 15 de julio de 2024 15:09

Majo Martino viajó a Estados Unidos para cubrir los partidos de Argentina en la Copa América para el programa “Mañanísima”, que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

Si bien tenía su entrada para la final y pudo ingresar en medio del desastre por los hinchas que se metieron sin sus tickets y por el escaso control policial, se dio cuenta que en el revuelo había sido víctima de un robo.

“Esto es caótico, golpes para entrar, no se puede así. No entra nadie aún. Así estamos, encima me abrieron la cartera y me robaron todo el dinero que traje”, contó Majo desde su cuenta de Instagram.

Como ya estaba dentro del estadio, la panelista se dispuso a disfrutar del partido y a compartir imágenes desde sus redes sociales. “Gracias a todos los que se están preocupando, ya entré sana y salva”, remarcó.

El lunes por la mañana, Majo contó detalles de lo sucedido, durante su móvil en “Mañanísima”: “Fue muy angustiante estar en el lugar. Es la primera vez que pasa una situación así, por lo menos en esta Copa América. Durante los dos primeros partidos entrábamos como si fuera un parque de Disney directamente a ese nivel, acá fue todo lo contrario: avalanchas, gente empujando, golpes, niños llorando y ensangrentados”.

“Me abrieron la cartera y me sacaron toda la plata que tenía. Gracias a Dios los documentos los tengo. Hoy no tengo ni un dólar ni para dar una propina. Igual hubo un montón de gente ofreciendo ayuda, y tengo mi tarjeta de crédito”, detalló.

Martino explicó que el desastre ocurrió porque “un 30 por ciento de las entradas fueron falsificadas y cuando la gente de seguridad detectó eso cerraron las puertas del estadio”.