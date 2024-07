Jimena Barón habló sobre lo que vivió en la previa de Argentina-Colombia: "fue terrible"

lunes, 15 de julio de 2024 16:47

"Fue terrible". Con esas palabras, Jimena Barón definió el mal momento que le tocó atravesar en la previa de la final de Argentina contra Colombia, por la Copa América 2024, en el estadio Hard Rock. La cantante fue una de las tantas personas que obtuvo su entrada para disfrutar el partido pero llegado el momento su ingreso se complicó por las acciones de la policía de Miami.

En las afueras del estadio, hinchas de argentina y colombia, que no habían adquirido la entrada, hicieron fuerza para igual pasar al estadio. La policía usó la fuerza para impedirlo pero en esa barrido, muchos otros hinchas que estaban en regla se vieron afectados. Precisamente eso pasó con Jimena Barón y su hijo Momo, quienes pese a tener los tickets, fueron agredidos por la seguridad del evento.

Finalmente pudo entrar a la cancha y ocupar su butaca pero eso implicó un mal rato previo y distintas situaciones que la llevaron luego a contarlas este lunes en su cuenta de Instagram. Allí este lunes al mediodía escribió un largo posteo titulado Campeones y que acompañó con diez fotos.

"El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar. Finalmente después de casi 3 horas lo logramos", comenzó escribiendo en el posteo.

Luego agregó: "Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos pero GRITOS tipo LOCA pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento. Me putee con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos ( se quedó al lado, a alguien garcó) que se yo, Argentina une, vieron como es esto".

En otro fragmento explicó cómo fue el momento que compartió con la hinchada adversaria y el calor marcando presencia: "El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la concha de la lora. Quiricocho a todos. No hay que decir malas palabras ni insultar gente así, Momo sabe que fue una excepción. 40 grados de calor".

Durante el partido, Jimena destacó el rol de su hijo y eso quedó reflejado en un video donde se ve que el niño le da un beso en la frente, cual expresión de protección. "Momo me cuidó todo el tiempo como nadie. “Mamá estás bien? Segura?”", escribió subrayando subrayando: "Valió la pena hijo salimos campeones!!!!".

Jimena confesó que ésa será una noche que "nunca vamos a olvidar" y agradeció la "Argentina por esta alegría!"