El apasionado beso de Coty Romero y Nacho Castañares que hizo estallar la red social

lunes, 15 de julio de 2024 18:00

“Cuando pensaba que era un bandido, pero es un osito". Con esa frase, Constanza "Coty" Romero compartió un video en su cuenta de TikTok donde se la ve muy mimosa con Ignacio "Nacho" Castañares. Ambos ya dejaron de ocultar su amor y este domingo subieron un video que rápidamente generó miles de reacciones de sus seguidores.

Los ex participantes de Gran Hermano 2022-2023 (Telefe) ya no ocultan lo que sienten y tras confirmar públicamente la relación, compartieron el corto clip que dura menos de 20 segundos y sumó más de 124 mil Me Gusta. La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores en la red social de videos que lo compartieron en más de 5 mil veces.

A casi dos años de conocerse en la casa de Gran Hermano, ambos confirmaron su relación en el living del programa A la Barbarossa (Telefe). “Nosotros nos conocíamos ya de antes. Después cortamos la relación que teníamos en ese momento, estábamos solos y se empezó a dar naturalmente”, confirmaron.

Luego Nacho confesó: “No sé si fue exactamente ahí cuando nació el amor pero puede ser que ahí haya empezado algo más. Creo que se dio solo”. A lo que Coty agregó: “Hay una frase que dice que enamorarse es como cuando te estás durmiendo, que te empezás a quedar dormido y no te das cuenta”.

La pareja confirmó que "cada uno vive en su casa" pero "muy cerca" uno del otro. A su vez pasan "mucho tiempo juntos, pero cada uno en la suya”.