"¡Te odio mucho más!: pelea furiosa entre Virginia de Gran Hermano y Laurita Fernández

domingo, 14 de julio de 2024 15:38

Virginia Demo, "Virqueenia" en Gran Hermano, disfruta de una nueva etapa al sumarse al elenco de la obra teatral "Legalmente Rubia" en el Teatro Liceo. En redes sociales, compartió un ocurrente sketch con la protagonista de la obra, basada en la famosa película, Laurita Fernández.

Enfrentadas y con cachetazo y tirón de pelos, ambas parodiaron una pelea de telenovela. "Te odio con todas mis fuerzas", actuaba Virginia, a los que Laurita redobló: "No más que yo. Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí". La exGran Hermano se avalanzó sobre ella y todo terminó en risas.

"Lo bueno es que nos estamos llevando bárbaro. @legalmenterubialaobra A SALA LLENA en estas vacaciones de invierno!

No te quedes sin tu entrada!!!", dijo Laurita en Instagram. Mirá acá el divertido video.

El 9 de julio, Virginia Demo hizo su esperado debut con el musical "Legalmente Rubia", junto a Laurita Fernández, Mario Pasik, Federico Salles y Santiago Ramundo. La ex participante de Gran Hermano se puso en la piel de Paulette y recibió una ovación.

Reemplazó a Costa en el rol que, tras una salida políticamente correcta, no tuvo comentarios de apoyo para Virqueenia. "No me pasa nada cuando la veo, es una obra que terminé y ya está Virginia hace de Paulette pero tiene otra gente en la peluquería, la canción no la hace ella. La escena que yo hacía ahora la hacen 5", dijo a Socios del Espectáculo. ¿Malas vibras?