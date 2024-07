Emmanuel se pasó de la raya con Bautista y despertó polémica: ¿Qué pasó?

domingo, 14 de julio de 2024 19:07

Emmanuel provocó la indignación de los fans de Gran Hermano (Telefe) al cruzar la línea con Bautista durante una transmisión en vivo, desatando una oleada de críticas y acusaciones de acoso.

Luego de la finalización de Gran Hermano, la amistad entre los exparticipantes parecía estar más fortalecida que nunca. Sin embargo, durante un vivo en TikTok, Emmanuel mostró una actitud llamativa con Bautista.

En la transmisión en vivo, realizada por Emmanuel, Bautista y Nicolás por un lado, y Furia por el otro, comenzaron a contar anécdotas. Luego, de esto, se vivió una polémica situación que no pasó desapercibida y generó repudio.

En un momento del vivo, Emmanuel se situó detrás de Bautista y comenzó a sujetarlo. Ante esta situación, el campeón de Gran Hermano expresó: “¡Para, amigo!

El momento, que se viralizó en X, desató una ola de críticas entre los fans de Gran Hermano.

“Eso es acoso, no me digan que no”, “Otra vez se pasó, no es divertido”, fueron algunas de las respuestas al posteo.