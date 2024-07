Nazarena Vélez aniquiló a los gritos a Eliana Guercio: “En la guerra todo vale"

sábado, 13 de julio de 2024 14:25

Las dos tienen carácter fuerte. Las dos son "muy picantes" y se juntaron en LAM (América). El resultado se vio este viernes en la noche en un cruce fuertísimo que tuvieron.

Nazarena Vélez y Eliana Guercio tuvieron una fuerte discusión en el programa que incluyó muchas chicanas, gritos y comentarios irónicos.

Fue en el momento en el que Ángel de Brito recordó una vieja interna teatral que tuvieron las dos. En ese momento, Nazarena Vélez tomó el guante y golpeó con sus palabras a su rival: "Vos eras una soreta primero. Nunca fuiste muy amorosa, vos misma lo estás diciendo".

Luego agregó: “Ella tomaba partidos y era conchud...cuando yo fui a hacer un reemplazo era muy difícil porque hacíamos el mismo personaje y me la hiciste parir como buena soreta. De repente no hacía cosas y me quedaba como ‘ayudame’. Tu actitud fue chota. En otra obra siguió siendo chota. Esa es mi percepción, siempre lo fuiste”.

Al ver la actitud que tomaba, Eliana Guercio reaccionó con un tono furioso: “Con ella sabía que me tenía que llevar bien. Un día ella cayó de culo. Yo obviamente te ignoro y no invierto más que eso, no es que me tomo el trabajo de hacerte pasar mal. Vos sí, que traías gente para que te aplauda a vos y me abuchee a mi. Yo no tuve esas actitudes con vos”.

Pero Nazarena Vélez no se quedó atrás y cerró: “En la guerra todo vale y bueno, yo te la devolví”.