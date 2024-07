"Me ponían en placa para facturar": Furia arremetió contra la producción de Gran Hermano

sábado, 13 de julio de 2024 00:00

La polémica participante del reality show volvió a agitar la sospecha de fraude y aseguró que siempre era nominada porque su imagen generaba ingresos."Iba siempre nominada. No entendía que yo era un billete. Me pusieron en placa porque simplemente era para facturar", aseguró Furia.

Al respecto, agregó: "Cuando salgo me doy cuenta de un montón de cosas que no están bien". De esta manera, profundizó sobre lo que consideró una conspiración: "Por ejemplo, que mis fanáticos habían gastado 53 millones y que la escribana no salió a dar la cara, y ahí está cuando mi hermana hizo su descargo".

Finalmente, Furia aseguró que "por lo que se habla en la calle, la gente grita y me sacude y me dice 'Juli, date cuenta, fue fraude'. Pero yo siempre lo que hice fue despertar a los demás".

