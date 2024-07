¿Estalló en crisis? Emma Vich se habría enterado que su marido le fue infiel con Tomasito Suller

sábado, 13 de julio de 2024 00:00

En estado de crisis. Así habría reaccionado Emmanuel Vich tras enterarse que su esposo, Nicolás Suar, lo engañó con Tomasito Süller, la ex pareja de Guido Süller.

El participante de Gran Hermano permaneció más de siete meses aislado con el reality y el domingo se consagró como subcampeón tras Bautista Mascia. En medio de la alegría por toda la repercusión que dejó esto, el boom de los medios y la locura del cariño de sus seguidores, ahora se llevó la mala noticia de la traición.

Pepe Ochoa, del staff de LAM (América), confesó que Emmanuel se vio muy afectado al enterarse de lo ocurrido. Pero Tomasito refutó: “Pero Emmanuel adentro de la casa se le tiró a medio mundo, se chapó a todos, llegó hasta ahí porque no le dieron bola”.

“Qué injusto, me hacen quedar como un turro a mí y acá todos somos adultos. Yo, totalmente víctima, porque me enamoré de Nico, por eso me pone mal todo esto”, agregó.