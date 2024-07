"Me robaste...": "Chula" arremetió contra Catalina

viernes, 12 de julio de 2024 12:02

Gran Hermano (Telefe) terminó, pero las rispideces entre los exparticipantes siguen. Recientemente salió a la luz una captura del grupo de WhatsApp que comparten los exjugadores, que dejó al descubierto un conflicto entre Carla “Chula” De Stéfano y Catalina Gorostidi.

Quién filtró la imagen fue Federico Farías, conocido popularmente como Manzana. “Hola grupo buen viernes para todos”, escribió en su cuenta de X, ex-Twitter, junto a la foto de la conversación. La razón por la que estarían enfrentadas sería un problema de dinero.

En el chat se observa que, mientras organizaban una salida para el fin de semana, Catalina contó que había conseguido un nuevo trabajo. “Saluden a la nueva panelista de All Access Chile”, escribió, para contarle a sus compañeros que participaría en el programa de streaming de la versión chilena de Gran Hermano.

Sin embargo, su noticia no le cayó del todo bien a todos los hermanitos. Chula reaccionó a su mensaje con un contundente reclamo: “Ahora que sos panelista de otro programa donde se la pasan hablando de la vida de los demás en Chile, vas a cobrar más y tal vez me puedas pagar los muebles que me robaste”, escribió la emprendedora que comercializa artículos de decoración para el hogar.

Repercusiones del reclamo de Chula a Catalina

La publicación hizo reaccionar a los usuarios de la plataforma que rápidamente se posicionaron a favor de Catalina. “Un robo sería que alguien le sacara algo ejerciendo violencia o fuerza, en este caso la Chula les dio cosas y pretendía que le hagan propaganda de por vida. Si Cata subió historia que incluso Chula lo tenía en su página y después lo sacó, ¿por qué sigue?”, escribió una seguidora.

