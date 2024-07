La decepción de Martín Ku por la casa que ganó en Gran Hermano: “Solo son las paredes”

viernes, 12 de julio de 2024 19:02

A dos semanas de haber salido de la Casa de Gran Hermano, uno de los favoritos de la gente, Martín Ku, dejó ver su decepción por uno de los premios más importantes, la casa anhelada.

El ex participante pasó por el streaming de Martín Cirio y contó la ingrata sorpresa que se llevó al leer la letra chica de la vivienda que le dieron en el reality:

"Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo", dijo y agregó, "y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra".

Ante esto, el conductor interrogó, "Entonces, ¿solo te dieron la estructura?", le consultó el streamer sorprendido por las declaraciones del exconcursante. "Claro, solo las paredes".

Es decir, que el participante deberá hacerse cargo de gran parte de los gastos que incluyen los pisos, el baño, la grifería y la cocina con todos los detalles. También otras obras importantes como la pintura, la electricidad, desagües y gas.

"Eso me sorprendió. Dije: 'No puede ser'. Los chicos estaban pensando: 'Tengo una casa', pero no... Posta, pobres", agregó haciendo referencia a los otros competidores que ganaron el mismo premio.

"¿Se puede elegir venderla?", indagó Martín. "Creo que sí. Nacho (Castañares) me había dicho que él hizo eso, así que le voy a preguntar después".