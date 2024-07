Wanda Nara y Mauro Icardi, separados: los rumores y la distancia definitiva

jueves, 11 de julio de 2024 14:57

Wanda Nara compartió un fuerte mensaje para confirmar su separación con Mauro Icardi, luego de un sinfín de rumores que circularon sobre ellos esta semana.

La vida amorosa de la empresaria volvió a la escena pública luego que asomaron varios indicios de una nueva separación con Mauro Icardi que incluía el pedido de divorcio. La modelo y conductora de Telefe fue vista en un boliche durante la madrugada del lunes dialogando con nada más ni nada menos que L-Gante, con quien ya se la relacionó sentimentalmente.

Ese encuentro además fue una sorpresa doble porque el cantante de cumbia viene de lanzar una canción junto a Eugenia “China” Suárez. La figura de la cumbia 420 además subió a sus historias de Instagram un posteo para pedirle disculpas a la empresaria. “Con mucho respeto, perdón @wanda_nara”, escribió.

Mientras tanto, Icardi finalizó sus vacaciones en la Argentina y partió rumbo solo a Estambul, Turquía, lugar en el que el se desempeña como delantero del Galatasaray. La distancia con Wanda es física además de sentimental.

En tanto, la también cantante oficializó este miércoles su separación con un comunicado en redes sociales. "Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan, me toca prender la tele o ver en las redes sociales versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo y de quién soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia", señaló.

"Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error", dijo. Y aclaró: "No me arrepiento de nada y le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior".

"La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca", sentenció.