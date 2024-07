Furicha era real: Furia Scaglione y Licha tuvieron su boda show

jueves, 11 de julio de 2024 15:28

"Gran Hermano" terminó pero este jueves, uno de los shippeos más fuertes tuvo su boda "Furicha". Fue en "Se picó", el programa de streaming de República Z que rompió récords de visualizaciones y fue trending topic en la red X.

Gastón Trezeguet ofició la ceremonia y Laura Ubfal fue la madrina de la "unión" entre Juliana Furia Scaglione y Lisandro "Licha" Navarro.

"Ante todo, espero que los hayamos divertido. Con peleas y todo, creo que tuvimos momentos muy divertidos. Los momentos que tuve con Furia fueron de los más graciosos que tuve dentro de la casa", dijo Licha.

Y confesió: "Gracias a Furia creo que este Gran Hermano estuvo a la altura de lo que fue. Fue la gran protagonista, le pese a quien le pese. Después, de los 22, cada uno aportó lo suyo. Espero que se hayan divertido con nosotros, que se hayan enojado. Creo que se generó una relación de amor- odio real y afuera, yo creo que vamos a ser grandes amigos. Tenés un talento zarpado y te va a ir muy bien"

Gracias Licha, entendiste todo.



BODA FURICHA EN SE PICO pic.twitter.com/w2uqvtO8ro — LA TANGA DE FURIA (@limonaditaaa) July 11, 2024

Por su parte, Furia fue fiel a su estilo y dejó confesiones. "Apenas abrí las puertas de la casa, lo primero que vi fue la sonrisa de Licha. No es joda... Y cuando me fui, también lo vi a él con una remera roja y 15 pelot*dos pero con su sonrisa. No sé lo que está pasando pero a mí, lo único que me importa es verlo feliz. Gracias por esta Furicha; esta boda, que la están esperando un montón y porque ven algo entre nosotros que, tal vez, yo no veo. Pero ahora lo estoy viendo".

Y sentenció: “La puta madre, me equivoqué. Te eliminé y… jajaj me enamoré de otro pelotudo y en realidad era por acá”.

Furia sobre Licha: “La puta madre, me equivoqué. Te eliminé y… jajaj me enamoré de otro pelotudo y en realidad es por acá”.



JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/0I0StiEdrY — LA TANGA DE FURIA (@limonaditaaa) July 11, 2024

“Es la segunda vez que me caso de mentiras, así que nada, espero que haya una tercera que sea de verdad”, sentenció Furia. ¿Se le dará?