El pedido de Furia a sus fans: "tienen que respetar mi espacio"

jueves, 11 de julio de 2024 00:00

Juliana "Furia" Scaglione es sin dudas la figura del 2024 de la mano de su paso por Gran Hermano. Su perfil polémico y divertido la llevó a tener un fandom fuerte que la acompaña y apoya en todas sus decisiones. Pero el amor que brindan muchas veces no conoce límites y por eso ella decidió hacerles un par de pedidos puntuales.

Uno lo hizo este miércoles a través de su cuenta en Instagram, donde subió un video a su historia pidiendo que no le manden mail al correo que ella destinó sólo para ofertas laborales. "Es solo para trabajo, no me mandan mensajes por ahí porque se me traspasa todo y no puedo ver realmente lo que es trabajo y lo que son mensajes", expresó.

Luego les sugirió que si quieren mandarle mensajes que lo hagan por Instagram. "Voy a intentar contestarles. Me es difícil porque son muchos mensajes pero necesito que separemos lo que es trabajo por un lado y lo que son fans y amor por el otro", señaló recalcando a sus fans que no le manden por la casilla de mail "porque es un quilombo".

Por otro lado, en TikTok hizo otro pedido a sus seguidores pero no sin antes expresarle su gran agradecimiento a las numerosas muestras de afecto que tienen con ella. "Les agradezco un montón por quererme tanto, porque realmente me quieren, me aman. No es fanatismo, es amor. O sea, el amor que ustedes me brindan en la calle, yo no lo puedo creer", expresó.

En este escenario confesó que es por ese sentimiento que les muestran que ella se toma "el tiempo de sacarme una foto o de un video de lo que me pidan". Tras esto, Furia deslizó un pedido: "siento que tienen que respetar un poco mi espacio, porque también es como todo mucha furia. Pero bueno, también es lo que se siente, es pasión. Así que, estoy muy orgullosa de la gente que me quiere".