Marley se refirió al debut de Mirko en la Copa América: "fue una locura"

miércoles, 10 de julio de 2024 00:00

"Para mi fue una locura". Con esas palabras, Marley comenzó contando lo que vivió este martes en la noche en el estadio MetLife de Nueva Jersey, durante la semifinal de la Copa América entre Argentina y Canadá. Es que su hijo Mirko fue protagonista ingresando a la cancha con la pelota que luego rodaría en el partido.

Cuando comenzó "Por el Mundo" (Telefe), Marley explicó lo que habían vivido y cómo fue que el sponsor oficial de la Selección Argentina eligió a Mirko. "Me llaman de repente y me dicen, 'mirá, lo eligieron a Mirko...'. Me dijeron si quería entrar con la pelota", explicó.

Luego Marley relató que él le preguntó a su hijo si "tenía ganas" de aceptar el desafío. "No hay que forzarlo nada. Él me dijo 'sí, me animo, lo quiero hacer'. Y a partir de ahí me agarraron los nervios y miedo porque digo ¿se animará en el momento con toda la gente?", agregó.

"Todos le decían, ¡vamos Mirko!. Empezaban a gritar cuando caminaba para allá. Y fue una locura. Yo pensé que se iba a inhibir con tanta gente acá y todo lo que estábamos viviendo en la cancha", explicó.

Marley contó que Lautaro Martín los saludó al momento de llevar la pelota y ese detalle él se lo contó a su hijo para incentivarlo. "Le dije 'mirá Mirko, Lautaro Martín a dos metros nuestro, ahí saludando'. Todo fue una locura, una experiencia única", finalizó.

La Selección Argentina le ganó 2-0 a Canadá y así festejamos los goles con @Marley_Ok, Lizy Tagliani y Mirko uD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Mirá #PorElMundoEnLaCopa ahora en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/MkYCk6gXNS — telefe (@telefe) July 10, 2024