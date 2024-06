Florencia de GH tomó una sorpresiva decisión tras su salida de la casa

domingo, 9 de junio de 2024 00:00

Florencia abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe) tras una ajustada votación en la que se enfrentó directamente con Furia. La joven logró marcar su impronta en el juego, pero el supremo decidió eliminarla. La joven alcanzó el mayor porcentaje de votos negativos y fue criticada e insultada por Juliana en su regreso a la casa más famosa del país.

La participante se mostró muy contenta con su paso por la casa y aclaró diferentes puntos que pondrá en práctica de ahora en más en la casa más famosa del país. Por un lado, aseguró que tiene muchos proyectos que buscará concretar en su nueva etapa tras la popularidad que consiguió en GH.

Por otro lado, decidió ponerle un punto "final" a su relación con Nicolás y le "soltó" la mano a su amado. Vale recordar que la joven logró conquistar el corazón de su compañero, pero el jugador nunca se decidió si se quedaba con ella o no.

En este escenario, Florencia destacó que "me voy a terminar de enamorar cuando lo vea afuera. Él puede hacer lo que quiera. Si me dice que no, seguiré mi camino”. Sin embargo, aclaró que "no lo ama" y afirmó que en su momento lo dijo porque le nació, pero no es así en "la vida real".