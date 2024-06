En San Juan, Mirtha Legrand conoció a Perón: le "hubiera encantado" que la seduzca

domingo, 9 de junio de 2024 00:00

Mirtha Legrand dejó a todos sorprendidos al revelar que tiene muy presente en su memoria el día que conoció a Juan Domingo Perón y reconoció que le hubiera gustado que él la seduzca. La reina de la televisión de Argentina recordó que fue tras el terremoto que sacudió a San Juan y en una movida solidaria para recaudar fondos par ayudar a los afectados por el sismo.

La emotiva confesión tuvo lugar en su propio programa, "La noche de Mirtha" (ElTrece). "Lo conocí en el terremoto de San Juan, cuando se sucedió, cuando se produjo el terremoto, que nos llamaron a una cantidad de actores. Siempre recurren a los actores, a la gente conocida, para colaborar y hacer colectas y bueno y colaboramos muchísimo. Nos recibió en Trabajo y Previsión, muy simpático", expresó Legrand, rememorando aquel momento con nostalgia y gratitud.

El relato de Mirtha continuó cuando la presentadora Laura Di Marco le preguntó sobre un rumor que siempre circulaba acerca de un supuesto interés romántico de Perón hacia ella en lugar de hacia Eva Perón. Ante esta pregunta, Mirtha respondió con sinceridad: "No, nunca lo leí, nunca lo supe eso. Me hubiera encantado, nunca lo supe. Fue muy amable conmigo, éramos muchas, muchas actrices. No estaba yo solamente. Estoy hablando de la época, la única que queda soy yo de toda esa época".

El 22 de enero de 1944 hubo un festival por los damnificados del terremoto de San Juan y fue el lugar donde se conoció Eva Duarte con Juan Domingo Perón.

La revelación de Mirtha Legrand arroja luz sobre un episodio poco conocido de la historia argentina y la relación entre la farándula y la política en tiempos turbulentos. Su encuentro con Perón durante la tragedia del terremoto de San Juan demuestra la cercanía que existía entre los actores y el gobierno en momentos de crisis, así como la personalidad amable y carismática del líder político.

Esta confesión de Mirtha Legrand generó un gran interés entre sus seguidores y el público en general, quienes rápidamente se volcaron a la red social X (exTwitter) donde hicieron tendencia esta declaración. Sin duda, este encuentro con Perón en San Juan quedará marcado como un momento memorable en la vida de Mirtha Legrand.