Gran Hermano: Florencia reveló la verdad de cuantas veces se baña

sábado, 8 de junio de 2024 15:11

Fue la última participante eliminada y una de las que logró ganar el corazón de los compañeros en Gran Hermano. Florencia Regidor supo conquistar con sus ocurrencias pero también por su amor hacia su compañero, Nicolás.



Su forma de ser llamó siempre la atención pero hubo un dato que generó todo tipo de comentarios: su limpieza personal. La chica, cuando ingresó, advirtió que no le gustaba bañarse y ahora que salió de la casa explicó cual es la realidad de estos dichos.



“Se habló mucho de tu lavado o no de pelo, queríamos saber si era cierto. ¿La estrategia era decir que no te bañabas y que el pelo no te lo lavabas? Flor enemiga del agua y de todo lo que sea aseo”, le preguntó Robertito Funes Ugarte en el programa de este viernes del debate de GH.



“Si me hacía colita con gel, me lavo el pelo menos de lo habitual. El cuerpo todo los días”, dijo entre risas y agregó: "Si fuera cochina Nico no hubiera estado conmigo. Nicolás se bañaba como dos veces por día”.



Con respecto a su relación con Nicolás, Daniela Celis le preguntó: “Le dijiste en un momento ‘mi novio’. ¿Quién dijo ‘te amo’ primero?”. La chica reveló: “Yo soy muy cariñosa y si quiero a alguien le digo ‘te amo’, pero no es que lo amo literal”.



Finalmente, Daniela le preguntó “¿Lo amás?” y para sorpresa de todos, Florencia contestó: "no".