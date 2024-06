Mauro de Gran Hermano confirmó romance con una diosa de los medios

viernes, 7 de junio de 2024 00:00

Desde que Mauro D’Alessio fue eliminado de la casa de Gran Hermano, surgieron preguntas sobre su relación con Juliana Scaglione. Aunque vivieron una intensa relación, el romance no terminó bien, con discusiones y situaciones violentas que marcaron sus últimos días en la casa.

Tras su salida del certamen, Mauro retomó su vida normal, y la incertidumbre giraba en torno a si retomaría el vínculo con Furia al finalizar el reality. La semana pasada, grabó un mensaje para algunos participantes, pero la producción decidió emitir solo un mensaje general.

Al ser consultado sobre qué le había dicho a Juliana, Mauro fue claro: “En el video le decía que no me espere afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero bueno, no lo pasaron”, lamentó.

Este jueves, en el programa "A la Barbarossa" conducido por Georgina Barbarossa en Telefe, Mauro confirmó que está saliendo con otra mujer: Antonella Ravinale, periodista de C5N. La noticia surgió cuando Pía Shaw, panelista del ciclo, le preguntó: “Se te vio el fin de semana con una periodista de C5N”, a lo que Mauro respondió sin rodeos: “Es verdad. Se llama Antonella, salimos un par de veces, nos estamos conociendo”.

Ante la pregunta de cómo se conocieron, Mauro detalló: “Nos conocimos por las redes, en un boliche estuvimos pero nos conocemos de las redes. La empecé a seguir, ella ya me seguía y reaccioné a un par de sus historias. Después fue como cualquier tipo de charla”, concluyó Mauro, confirmando su romance con la comunicadora de C5N.

En diálogo con Teleshow, Antonella Ravinale comentó sobre su relación con el exparticipante. Aunque no dio muchos detalles, no desmintió la relación: “Siento que no es relevante dar una información que no tiene trascendencia. Yo tampoco tengo un perfil mediático, ni lo quiero tener. Está todo bien con él y es un divino, pero me voy a limitar solo a lo que dijo él”, afirmó.

En una entrevista con Naira Vecchio, Mauro reveló su interés por otra mujer dentro de la casa de Gran Hermano. “Me gustaba Florencia”, confesó, explicando que al principio intentó acercarse a ella, pero la participante de 21 años se mostró tímida. Con el tiempo, Flor se soltó mientras Mauro se vinculaba amorosamente con Furia, y Flor se acercaba a Nico.

“Yo al principio le dije que me gustaba, le tiré bastante onda, pero al principio estuvo media tímida, después se soltó y después yo me junté con Furia y ella se quedó con Nico. Igual las dos parejas re bien”, explicó Mauro. Con estas declaraciones, Mauro brindó una visión más íntima de su experiencia en Gran Hermano, mostrando una faceta más personal y reveladora de su paso por el programa.