Furia reveló una picante intimidad de su relación con Mauro y dejó a todos en shock

viernes, 7 de junio de 2024 22:24

Juliana "Furia" y Mauro protagonizaron un romance intenso, pero su finalización despertó polémica. Los participantes de Gran Hermano (Telefe) terminaron su romance con una gran discusión que fue tendencia en las redes sociales. En consecuencia de ello, la polémica competidora quedó en placa de forma definitiva mientras que Mauro abandonó la casa por decisión del Supremo.

En este escenario, Mauro ingresó nuevamente a la casa y dejó en claro que no le importa saber qué será del futuro de Furia. El jugador aseguró que no tiene intenciones de seguir con su compañera y ya estaría en un nuevo romance con una periodista.

Sin embargo, Furia sigue en el juego y piensa en todo lo que vivió con Mauro. La polémica jugadora reveló una picante intimidad y despertó polémica en las redes sociales.

“Sabían que el hijo de put* de Mauro, cuando intentaba conquistarme, me decía ‘fudia’, hijo de put*", aseguró la jugadora. Y agregó que "en este momento me siento mal. ‘Fudia, fudia’, la conch*a de tu hermana. Me engañaste, me mentiste, me dijiste...”