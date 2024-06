Cambió la placa de Gran Hermano: sorpresa por quién salvó el Chino

viernes, 7 de junio de 2024 00:09

Falta menos de un mes para que Gran Hermano llegue al final y con esto la adrenalina y la ansiedad en sus competidores se intensifica día a día. en la cuenta regresiva, la producción va poniendo en escena distintas sorpresas. Una de éstas se vio este jueves con el show que brindó en vivo Miranda!.

Pero lejos de esto, los participantes no dejaron de lado lo que es parte de la dinámica del programa y del juego: la competencia. En este contexto, Martín "el Chino" debió usar su carta de líder de la semana y salvar a uno de los jugadores que estaba nominado.

En esta instancia, se encontraban Darío, Virginia, Nicolás, Emmanuel y Furia nominados por la decisión de los "ex hermanitos", que estuvieron dando su voto el pasado lunes y martes.

Frente a este esquema, Bautista subió a placa porque no hubo otra alternativa (era el único que había zafado) y el Chino salvó a uno de los jugadores. Lejos de lo que se venía especulando, no fue Emmanuel ni Nicolás. El competidor elegido por Martín pra no ir al teléfono para la gala de eliminación del domingo fue Darío.