Un ex Gran Hermano reveló una inesperada actitud de Marcos Ginocchio: "Me da dolor"

Maxi Guidici, uno de los participantes más polémicos de la edición 2022 de Gran Hermano, habló a corazón abierto y sacó a la luz una tensa y lejana relación que mantiene con el ganador del reality, Marcos Ginocchio.

En una entrevista exclusiva que le dio al periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre, el cordobés no escatimó en dar detalles de lo que fue su alejamiento con el querido salteño y confesó que el distanciamiento le duele, ya que adentro de la casa habían mantenido una buena relación.

“¿Te defraudó alguien de Gran Hermano en estos meses?”, le consultó el locutor, y el cordobés respondió: “Con toda la sinceridad te lo voy a decir, me da dolor y tristeza lo que me está pasando. Él me escribió en mi momento límite, nos escribimos dos o tres mensajes y después no me escribió más”.

En este marco, agregó: "Sinceramente, es una persona con la que quiero charlar, comer un asado y recordar lo que vivimos. Yo a Marcos le volví a escribir en estos meses y no me respondió más. Le reaccioné en redes a algunas publicaciones que hizo y nada. Seguramente, debe tener lío con tanta gente que lo busca, es como la decepción de sentir que esa simpleza que veía de él hoy no la veo, por lo menos reflejada para conmigo”.

Y cerró: “Su mundo es un despelote de mensajes, yo no soy quién para que me responda. Es un chico muy tranquilo. Es un quilombo el celular de los chicos. Cuando tuve el intento de suicidio me escribió y me dijo que nos íbamos a juntar a comer un asado y me mencionó a Dios. Fue algo muy lindo lo que me dijo, un mensaje espiritual me dio”.

En aquella edición, Maxi mantuvo una relación amorosa con Juliana Díaz, la morocha de Verano Tuerto con quien siguió hasta que ambos salieron del reality. Si bien el amor los llevó a apostar por la convivencia, poco tiempo después se separaron en una escandalosa ruptura.