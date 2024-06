Por una dura lesión, Gabo Usandivaras arremetió contra José María Muscari

jueves, 6 de junio de 2024 00:00

Gabo Usandivaras sufrió una grave lesión y, en el programa Socios del espectáculo, criticó abiertamente a José María Muscari por las deficientes condiciones laborales en el espectáculo donde se lesionó.

"Él contó que se operó la rodilla en febrero y dice que el artista está muy precario, y ya esto generó sus broncas", anunció Rodrigo Lussich, antes de mostrar un video publicado por el bailarín en redes sociales.

"Hay algo que les tengo que actualizar y es lo siguiente: me tuvieron que operar de meniscos y ligamentos cruzados, pues haciendo una de las coreografías de 'Sex' en función se me corrió la rodilla y se me rompió el menisco. Lo estoy contando así, con humor, porque ya han pasado más de 15 días, ayer me operaron y ya poco a poco les iré contando lo precario que es ser artista en este país y todas las cosas que a veces pasan dentro de la salud, pero lo importante es mantener el foco en la cura", reveló Usandivaras.

"Él hablaba de esta rodilla y dijo que trabajando en 'Sex' ya había tenido problemas en el 'Aquadance' del 'Bailando'. Lo operan y, en esta nota, va mucho más fuerte contra la producción de 'Sex'", comentó Lussich sobre la entrevista que le hizo el cronista de Socios del espectáculo.

"¿Cómo se encuentra tu 2024 a nivel laboral?", le preguntó el periodista. "En proceso de reinventarme. Tuve un accidente con mi rodilla, por lo que me tuve que operar, así que este año va a ser de rehabilitación, por lo cual me deja fuera de las tablas y en procesos creativos, descubriendo nuevos talentos que tengo guardados", respondió Usandivaras.

"Se habló mucho de tu accidente en la pierna porque fue durante las funciones de 'Sex', ¿cómo fue eso? ¿Cómo te lastimaste?", fue la siguiente pregunta. "Fue un accidente que ocurrió el 1° de febrero en plena función. Me rompí los meniscos de una rodilla que ya tenía media lastimada y tuve que terminar la función con un dolor tremendo hasta donde pude. Al día siguiente, me tuve que empezar a hacer estudios y ahí me enteré que me tenía que operar", explicó el bailarín.

Luego, disparó contra Muscari: "Esa fue la última experiencia que tuve con 'Sex', que fue en función y, después, ya no tuve más vínculo, pues ellos lo toman como trabajo realizado. Yo, al no tener servicios que prestar como bailarín, ellos no tienen responsabilidades que correr".

El bailarín se quejó por las condiciones de trabajo: "Fue durante las funciones de 'Sex' y no creo que sea solo una cuestión de la producción de 'Sex', sino algo que también está presente en la industria de cómo tratan a los bailarines. Trabajamos con nuestro cuerpo y no puede ser que una producción no tenga una ART para cuidar nuestra herramienta de trabajo. Esto habla del lugar vulnerable en el que estamos como bailarines en la industria", concluyó Usandivaras visiblemente molesto.