"Melissa": avance del capítulo de este jueves

jueves, 6 de junio de 2024 00:00

Con las emociones a flor de piel y situaciones que sorprenderán a todos. Así avanza "Melissa", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. Los espectadores serán testigos de momentos intensamente emotivos que prometen dejar huella en el corazón de los fanáticos. Con giros inesperados y encuentros fortuitos, el capítulo que se emitirá este jueves será atrapante.

Una de las situaciones más destacadas será el encuentro accidental entre Melissa (Beren Gökyildiz) y su verdadero padre. En una escena llena de tensión, Melissa se encontrará en peligro al intentar cruzar la calle y ser embestida por el auto en el que viajan su padre biológico y Görkem (Ali Senöy).

La menor caerá al suelo, y al verla así, la veterinaria le preguntará si quiere ir al hospital: "No tía, estoy bien. Solo me duele un poco el cuello de cuando me caí", expresará la nena. En ese momento, el hombre controlará que no esté lastimada y al ver su cuello descubrirá la marca distintiva, la cual lleva desde su nacimiento.

Ante esto, el hombre celebrará haber encontrado finalmente a esa hija que perdió cuando era bebé, después de que su esposa muriera. "Acabo de encontrar a mi hija. Ella es mi hija perdida. ¿No me estás escuchando, Mustafá? Es ella, es Azuré", señalará. Este inesperado encuentro promete desencadenar una serie de emociones y preguntas que cambiarán el rumbo de la historia.

Por otro lado, Mahinur (Sezin Bozaci) y Cüneyt (Turan Günay) decidirán finalmente emprender el ansiado viaje juntos. En un escenario idílico de playa y mar, la pareja se sumergirá en momentos de amor y complicidad. Sin embargo, el punto álgido llegará cuando compartan una habitación en el hotel, lo que podría significar un paso importante en su relación. ¿Qué desafíos enfrentarán en este nuevo capítulo de su historia de amor?

Con estos dos hilos narrativos entrelazados, el próximo episodio de "Melissa" promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos y emocionarlos con cada giro inesperado. No te pierdas este jueves una entrega que promete ser inolvidable.