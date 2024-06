"¡Todavía no me morí!": Furia Scaglione, sacada en "Gran hermano"

miércoles, 5 de junio de 2024 15:56

Juliana "Furia" Scaglione reaccionó, otra vez, tras participar de la radio en "Gran Hermano" y cargó contra Catalina Gorostidi y "la Vizcachera". La participante continúa en su actitud beligerante contra los exparticipantes, que ingresaron de visita a la casa más famosa.

Dirigiéndose a Emma Vich le dijo que Catalina siempre habló de él y no al revés. "¿No te das cuenta que no tiene dónde comer? La mugrosa... ", disparó. A lo que el cordobés le respondió: "¿qué tiene que ver Cata?".

JULIANA A LOS GRITOS



"Ella (Cata) habla de vos, vos no de ella. No te das cuenta que no tiene donde comer la mugrosa? Si sos mi amiga no me forreas tanto. No tienen donde comer y chupan energía [...] falsa de mi#rd#, vizcachera del 0rt# hdp, envidiosa. Vizcacheras de mi3rd# me…

Furia no paró: "ni amiga mía era, bolud*. Las pelot... Si sos mi amiga, no me forreás tanto. Me refiero a lo que hacen; no tienen de dónde comer y chupan la energía. Se la pasó hablando mal de Bauti, se la pasó hablando mal de vos, se la pasó hablando mal de todo el mundo... Se la pasó hablando mal de Sabrina y cag*ndola a votos y ¡ahora es la mejor amiga! ¡Ch*pame un huevo!".

Y tras un silencio, arremetió: "¡Falsas de mier**! ¡Vizcachera del ort*! ¡HDP! ¡Envidiosas, es lo que son! ¡Les jode que tengamos el control! Me dejaron sin comer... ¡me las van a pagar HDP! El karma vuelve... ¡Todavía no me morí y no me voy a morir tampoco!".